PAZZINI A FV, Italiano? Ha fatto cose straordinarie

FirenzeViola.it ha intercettato proprio Giampaolo Pazzini, che ha risposto ad alcune domande sull'attualità di casa viola: "Italiano? A Spezia ha fatto cose straordinarie in questi due anni: è arrivato in Serie A e si è salvato benissimo, giocando bene e proponendo calcio. Le premesse per fare bene ci sono, la Fiorentina ha bisogno di fare una bella annata e di tornare ad ambire per i posti che merita".