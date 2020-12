PASSI IN AVANTI

Acclarato il sano bagno di umiltà che la classifica impone, la Fiorentina gioca come deve, tanto più al cospetto di un Sassuolo telecomandato dal suo tecnico. Certo non mancano ancora incertezze e prestazioni insufficienti come nel caso di un Castrovilli ancora in calo o di un Milenkovic nuovamente beffato sul gol avversario, ma i segnali di risveglio sono arrivati quando tutto sembrava virare al peggio. Si è soprattutto rivisto il vero Ribery e d'altronde il francese aveva lanciato subito messaggi incoraggianti con quella iniziativa sulla destra che avrebbe consentito a Biraghi di portare subito avanti la Fiorentina.

In realtà è stato soprattutto dopo quella mancata occasione che i viola hanno nuovamente dato la preoccupante sensazione di arrendersi, incassando il gol di Traorè e rischiando ancora su Berardi, ma è stato anche per quei momenti che il francese deve aver capito che doveva prendere per mano i compagni di squadra. E' stato grazie anche agli strilli di Ribery che la squadra ha finalmente lasciato alle spalle fantasmi e incertezze ricominciando pian piano a giocare a calcio. Ne è venuto fuori un finale di primo tempo giocato alla pari, non solo per il rigore segnato con freddezza da veterano di Vlahovic, ma anche per una manovra finalmente un po' più corale.

Le occasioni di Venuti e Castrovilli, nel secondo tempo, hanno fatto il paio con quella di Obiang finita sulla traversa e non fosse stato per la sfortuna che non vuol abbandonare i viola ancora Ribery avrebbe portato la Fiorentina in paradiso. Quella traversa nel finale è roba da togliere il sonno, almeno stanotte, e certamente avesse vinto la Fiorentina, pur soffrendo l'ottima organizzazione del Sassuolo, non avrebbe rubato nulla (anche perchè sulla gestione dell'arbitro Valeri ci sarebbe di che discutere) ma intanto si è vista più di una delle risposte chieste alla vigilia da Prandelli. Niente che faccia pensare che la Fiorentina sia pienamente guarita, ma pur sempre un passo in avanti lungo la strada di una risalita da affrontare con l'atteggiamento giusto finalmente ritrovato ieri sera.