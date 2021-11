PAROLE E OPERE CHE DISTURBANO IN ATTESA DE "LA PARTITA"

Avrei voluto trascorrere questi giorni prima del match di Torino contro la Juventus crogiolandomi nella bella atmosfera che fa respirare la classifica della Fiorentina, la piacevole prospettiva di arrivare allo Stadium sapendo che, almeno per ulteriori 90 minuti, i bianconeri ci guarderanno le terga ma, purtroppo, a Firenze non ci facciamo mancare nulla e c’è sempre qualcosa che disturba anche i momenti più sereni. Niente che riguardi il campo, nessuno si è fatto male, Italiano può contare sui suoi ragazzi tranne Kokorin, Drago e Pulgar che stanno recuperando dagli infortuni e Gonzalez che ancora non si è negativizzato dal Covid. Da questo punto di vista tutto a posto e spero che il Mister e la squadra ci facciamo un bel regalo.

Mi riferisco a quello che ho letto in merito ad una intervista rilasciata da Burdisso. Tutto bene quando analizza il feeling fra i fiorentini e gli argentini, mi fa venire i brividi rammentando i big che hanno vestito la maglia viola, poi però fa uno scivolone, a mio parere chiaramente, quando parla degli attuali suoi connazionali Gonzalez e Quarta: “hanno un grande potenziale per portare la squadra in alto ma il problema è che non sappiamo per quanto tempo potremo tenerli a Firenze”. Io sono sobbalzata e mi auguro con tutto il cuore che ci sia un errore di traduzione visto che l’intervista è stata rilasciata ad un quotidiano argentino.

Voglio mettere le mani avanti e spero che qualcuno corregga il tiro su questo argomento che ci rigetterebbe nell’oscurantismo calcistico vissuto negli ultimi anni. Se è vero quanto ha detto il dirigente viola credo che la storia di Vlahovic si ripeterà fra un po’ coi calciatori nominati da Burdisso piuttosto che con Milenkovic o con chiunque altro abbia ambizioni importanti. Confido che Commisso si faccia sentire, almeno con l’argentino, perché questa uscita mina anche la sua credibilità, il suo voler finalmente, spero, riportare la nostra squadra in posizioni europee. Che non siamo più una piazza appetibile dopo quanto successo negli ultimi campionati lo sappiamo tutti, ma rispolverare un futuro da serbatoio per le squadre più forti, da incubatrice per giovani talenti, fa veramente male e non sentivamo il bisogno di queste parole alla vigilia de "La Partita".

Tutto ciò dà fastidio a me come tifosa ma sono sicura che l’allenatore e i viola stiano preparando al meglio l’incontro di sabato per dare un ulteriore dispiacere ai nostri ex Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado. So che non sarà facile ma la tranquillità che ci può dare la bella vittoria contro lo Spezia, la tripletta travolgente di Vlahovic, la grinta del nostro Mister devono farci forza, quella forza che purtroppo non potranno dare i sostenitori viola alla squadra perché non seguiranno in massa la Fiorentina. I gobbi richiedono l’iscrizione al sito della Juventus per l’acquisto dei biglietti e capisco che nessuno lo voglia fare e spero solo che gli verrà reso pan per focaccia nella gara di ritorno, non con la registrazione (ma chi li vuole!) ma con prezzi astronomici. Dopo le parole sorprendenti di Burdisso, le opere antipatiche di casa Juve!

Confido infine che il nostro bomber possa fare bella mostra di sé su quello che è stato ipotizzato come suo probabile futuro palcoscenico, anche se le cronache dicono che a Torino sponda Juve non sono in grado di sopportare economicamente il suo acquisto, ancora devono pagarci Chiesa, quindi non credo proprio che Rocco ci farà questo dispetto. Ma poi, scusate, perché mai dovremmo risollevare noi le sorti dei bianconeri dandogli il nostro attaccante?

La Signora in viola