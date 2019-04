PARMA-FIORENTINA, JOVETIC E L'ESORDIO DI OLIVERA

L'allarme, per la verità mai suonato con forza, è rientrato prima ancora di creare scompiglio. Stevan Jovetic quest’oggi si è regolarmente allenato col gruppo dopo una contusione alla caviglia. Il talento montenegrino nonché bomber a tutti gli effetti della squadra di Delio Rossi, dunque, sarà a far coppia con Amauri nel gelo del Tardini. A proposito di meteo: la gara rimane comunque a rischio, e non potrebbe essere altrimenti, ma le ultime previsioni ed il grande lavoro svolto dagli addetti ai lavori dello stadio ducale portano a pensare positivo, che la partita si giocherà.

JoJo-Amauri in attacco, dicevamo. Tandem scontato, alla luce delle recenti esclusioni per "deconcentrazione" di Cerci e per scelta tecnica di Ljajic, gli unici due giocatori in grado di issarsi al ruolo di alternativa ai due sopracitati titolari. In attesa di migliorare un’intesa che gioco forza necessita di partite per affinarsi, siamo certi che Jovetic cercherà, nei limiti del possibile, di far segnare e finalmente esultare come in allenamento il numero 11 viola. Jojo, ma anche gli altri, a cominciare da Olivera, l’altro volto nuovo di casa viola. Il novello numero 10 infatti sarà, quasi certamente, impiegato dal primo minuto. Dieci giorni di allenamento: tanto è bastato all'ex Lecce per convincere Delio Rossi a dargli fiducia, ad inserirlo in una linea mediana che finalmente sembra iniziare a girare per il verso giusto. Merito di tanti lavoratori magari con qualche limite dal punto di vista tecnico, ma certamente più funzionali rispetto a chi avrebbe qualità naturali mal assecondate dalla voglia di sudare per la maglia viola (come ha sottolineato solo qualche giorno fa Sandro Mencucci). Parliamo di Pasqual e Cassani, senza dimenticare, ovviamente, quel Valon Behrami che da solo riesce a scaldare le corde vocali degli infreddoliti sostenitori che "affollano" gli stadi in queste giornate siberiane. In mezzo a loro, Montolivo. Assodato il suo trasferimento al Milan in estate, l'ex capitano viola rimane comunque la si voglia vedere l'unico in grado di dettare i tempi alla manovra viola. La gara contro l'Udinese non è stata delle migliori, e già a Parma i tifosi sperano di vedere una risposta forte del numero 18 viola. Cassani, Behrami, Montolivo, Olivera e Pasqual, dunque, sarà molto probabilmente la linea a 5 dietro gli attaccanti. A proteggere Boruc, un altro che come i tifosi soffre particolarmente queste temperature rigide, ci saranno i soliti noti: capitan Gamberini sarà affiancato da Natali, autore di una delle sue migliori stagioni in carriera e Nastasic.

Questo l'undici che molto probabilmente Delio Rossi deciderà di opporre ai ducali di Roberto Donadoni, esaltati dall'ultima vittoria al Bentegodi e certamente vogliossi di dare continuità ai propri risultati. Necessità, per altro, anche della Fiorentina. Motivo, questo, per aspettarsi una bella gara almeno dal punto di vista dell'intensità. Tutto ciò, naturalmente, sperando che cause naturali di forza maggiore non portino all'ennesimo rinvio in questo spezzettato campionato di serie A.