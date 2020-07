PARMA-FIORENTINA 1-2, RIVIVI IL LIVE DI FV!

97' - Finisce qui! La Fiorentina vince 2-1 a Parma. Termina anche il live di FirenzeViola.it, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per il post-gara

95' - Azione sprecata dalla Fiorentina! Galoppata di Sottil, scarica su Ceccherini al limite dell'area che mette in mezzo ma interviene Sepe

94' - Ammonito Sottil per un fallo a centrocampo su Darmian

91' - Occasione per Sottil! L'attaccante viola, dopo un grande contropiede, scarica un gran destro che viene però intercettato da Sepe

90' - Conclusione di Cornelius in area, para Terracciano. Vengono anche comunicati 7 minuti di recupero

88' - Contatto tra Kucka e Ceccherini in area dopo il cross di Giuseppe Pezzella: l'arbitro non fischia e Kucka viene ammonito per proteste

85' - Per la Fiorentina dentro Sottil e Ceccherini, fuori Cutrone e Dalbert

84' - Il Parma sostituisce Gervinho con Sprocati

83' - Chiesa al limite dell'area avversaria si accentra e calcia un siluro sfiorando il secondo palo

81' - Nuovo cambio per il Parma: esce Kulusevski ed entra Siligardi

80' - Pulgar serve Chiesa che dal limite dell'area sferra un destro che finisce alto

79' - Cross di Giuseppe Pezzella, Kulusevski alza troppo la gamba e commette fallo

78' - Ammonito Cutrone per aver continuato il gioco dopo aver commesso fallo

76' - Le squadre rientrano in campo

74' - E' arrivato il momento del cooling break. Si riprenderà a breve

74' - Escono Brugman e Gagliolo per il Parma ed entrano Grassi e Giuseppe Pezzella

73' - Altra chance per la squadra di Iachini: Duncan lancia Castrovilli che di destro spedisce la palla sopra la traversa

70' - Occasione per la Fiorentina! Imbucata per Cutrone che calcia a tu per tu con Sepe: para il portiere ex viola

68' - Calcio d'angolo per il Parma, Iacoponi colpisce di testa ma la palla finisce fuori

66' - Ribery non ce la fa ed esce dal campo: al suo posto entra Chiesa

64' - Ribery a terra, il giocatore si tocca la caviglia dolorante dopo un contrasto di gioco

62' - Ammonito Milenkovic per una manata rifilata a Gagliolo

60' - Pezzella prova a mettere un pallone in area avversaria ma il pallone viene ribattuto e torna sull'argentino che era in posizione di fuorigioco

56' - Calcia Bruno Alves e dà l'illusione del gol: che brivido per la Fiorentina

54' - Brutto contatto tra Gagliolo e Castrovilli a centrocampo, il fallo è del numero 8 gigliato. Punizione per il Parma

52' - Brugman prova a passare in mezzo a due viola, c'è però un rimpallo e la sfera finisce sul fondo

51' - Contropiede del Parma con Kulusevski, frenato da Igor che si prende il giallo

49' - GOL DEL PARMA. Su rigore Kucka fa l'1-2: tiro molto bello imprendibile per Terracciano

48' - Calcio di rigore per il Parma e giallo a Pezzella: fallo del capitano viola su Kucka in area e dopo la revisione al Var viene assegnata la massima punizione

46' - Per i viola esce Venuti, già ammonito, per far spazio a Lirola. Il Parma invece sostituisce Karamoh con Cornelius

45' - Inizia il secondo tempo: si riparte dallo 0-2 dei viola. Dentro subito Lirola al posto di Venuti. Nel Parma dentro Cornelius per Karamoh

-------------------------------------------------

52' - Fallo di Ribery su Kulusevski, ma non c'è tempo di battere la punizione perché finisce il primo tempo

51' - Entrata scomposta di Kucka su Dalbert, mentre fuori dal campo Benassi zoppica e viene aiutato dallo staff

50' - Ribery nasconde di mestiere il pallone a Darmian, che lo strattona e commette fallo

49' - Altri 3 minuti concessi per recuperare il tempo perso

48' - Non ce la fa Benassi: il giocatore esce dal campo e al suo posto subentra Castrovilli

46' - Benassi cerca il lancio lungo e poi si accascia a terra: si teme l'infortunio muscolare

45 ' - L'arbitro riferisce che ci saranno 5 minuti di recupero

44' - Squadre più fallose al termine della prima metà di gara. Kucka allarga il braccio su Duncan, fischia l'arbitro

43' - Altra cavalcata offensiva di Venuti, che però perde palla e finisce per commettere fallo su Kucka

42' - Va giù Venuti su pressione di Kulusevski. Fallo per i viola e grande primo tempo del terzino gigliato

40' - Giallo per Kucka che ferma irregolarmente Ribery, in ripartenza dopo un'azione avversaria:

36' - Venuti caparbio a centrocampo passa su Brugman, che è costretto a commettere fallo. Ammonito il giocatore del Parma, e anche Kulusevski per proteste

34' - Tornano in campo i giocatori: si riparte

33' - Cooling break, le squadre raggiungono le rispettive panchine per dissetarsi

32' - Ammonito Venuti, che colpisce il pallone ma anche Gagliolo

31' - GOL GOOOL!!! Pulgar calcia nuovamente alla perfezione, nello stesso angolo! E' 2-0 per la squadra di Iachini

30' - Altro calcio di rigore per la Fiorentina! L'arbitro, con l'ausilio del VAR, ha dato il suo verdetto

28' - Braccio largo in area da parte di Darmian: l'arbitro Abisso sceglie di ricorrere al VAR

26' - Iacoponi ferma irregolarmente Cutrone, calcio di punizione per la Fiorentina

25' - Bell'azione di Kulusevski: cross in area e colpo di testa di Gagliolo che esce di poco dalla porta

23' - Kucka si scontra con Dalbert sulla corsia di sinistra. Il difensore viola rimane a terra dolorante

20' - Contrasto di gioco tra Igor e Karamoh. Il giocatore del Parma esce momentaneamente dal campo

19' - La squadra di Iachini riparte subito: Duncan sferra la conclusione, para Sepe

18' - GOOOOL! Pulgar trasforma il penalty! 1-0 per i viola

17' - Rigore per la Fiorentina! Grande scatto di Venuti in area avversaria: intervento di Gagliolo irregolare

16' - Ribery prova l'imbucata per Cutrone, ci arriva prima Sepe

15' - Percussione offensiva di Gagliolo, il cui cross non trova compagni di squadra pronti a sfruttarlo

13' - Inserimento offensivo di Kulusevski: Pezzella intuisce e anticipa Karamoh

11' - Traversa di Venuti! Tiro potente del difensore da fuori area che colpisce il legno. Primo brivido della partita

8' - Lancio impreciso di Pezzella indirizzato a Venuti. Fallo laterale

7' - Il Parma temporeggia provando a costruire il gioco dalla difesa

5' - Duncan rinvia un pallone dalla difesa, Benassi raccoglie la palla volo ma tocca col braccio e commette fallo

4' - Numero di Ribery a centrocampo, il francese viene fermato irregolarmente da Brugman. Si riparte da punizione

2' - Prova ad attaccare il Parma: bella finta di Kulusevski che s'inserisce nell'area gigliata senza però riuscire a concludere l'azione

1' - Cross teso di Venuti ribattuto dalla difesa avversaria

0' - Ci siamo, si parte! Fiorentina in possesso

------------------------------------------------------

19:29 - Fa capolino pure il Parma: inizia l'inno della Serie A

19:27 - Ecco che entra in campo la Fiorentina, mentre risuona l'inno dei padroni di casa

19:24 - Si illuminano di gialloblù e viola gli spalti dello stadio "Tardini", ci siamo quasi

19:19 - Di seguito le formazioni ufficiali del match, gran turnover da parte di mister Iachini.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Gervinho, Karamoh, Kulusevski.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert; Cutrone Ribery.

19:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live di questo Parma-Fiorentina, match valido per la 30^ giornata di campionato