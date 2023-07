PARISI, Prima seduta al V. Park: lavoro in palestra

Dopo la firma avvenuta negli scorsi giorni, Fabiano Parisi torna al Viola Park per le prime ore di lavoro in maglia viola: l'ex terzino dell'Empoli, primo acquisto di questo mercato estivo della Fiorentina, si è presentato oggi nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli per una seduta d'allenamento singola. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it niente lavoro insieme alla squadra per il classe 2000, ma allenamento in palestra, in attesa nei prossimi giorni di essere integrato in rosa.