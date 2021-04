PARAMETRI 0, La situazione della Serie A dal 30/6

Uno degli argomenti che indubbiamente hanno riscosso più successo oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo all'approfondimento che il nostro portale ha dedicato ai giocatori che tra pochi mesi andranno in scadenza di contratto. FV ha preso in esame la situazione in tutti i principali campionati d'Europa ma per ciò che riguarda l'Italia ci sono stante situazioni allettanti che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Numerose sono quelle del Milan: se ovviamente per motivi diversi Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic appaiono irraggiungibili, discorso differente potrebbe valere per Mandzukic, nome accostato anche in passato ai viola. Sempre tra le big, l'Inter non ha ancora rinnovato il contratto a D'Ambrosio, peraltro ex viola, così come a Kolarov, Ranocchia e Young, sempre per rimanere nell'ambito difesa. Da Napoli dovrebbero uscire sia Hysaj che Maksimovic, così come è ancora incerta l'opzione da esercitare in casa Lazio per prolungare con Musacchio, in scadenza coi biancocelesti al pari di due veterani quali Lulic e Parolo. Le occasioni migliori, però, sembrano arrivare scendendo in classifica: la Sampdoria ha Ramirez e Quagliarella in scadenza (su quest'ultimo da tempo si parla di rinnovo), mentre Nkoulou (già accostato non a caso alla Fiorentina) lascerà il Torino, e stessa cosa potrebbe avvenire con Ansaldi. Chiusura, tra i nomi accostabili, con un profilo come Pellè, già chiacchierato nei mesi scorsi.

