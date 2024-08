PAR-FIO, A Man risponde "Biraggiro": 1-1 e viola in 10

FirenzeViola.it

Un tempo per parte e un gol ciascuno tra Parma e Fiorentina alla quale non basta il dominio della ripresa per andare oltre l'1-1 (Man al 22', Biraghi al 74') anche perché nel momento di maggior pressione, all'82', Pongracic rimedia il secondo giallo e viene espulso lasciando i viola in 10. Nel primo tempo portieri protagonisti ma il Parma dopo venti minuti inizia a spingere e mette alle corde la Fiorentina che trova al 22' il gol con Man ben apparecchiato da Bonny che al 27' lo fa anche per Sohm ma il tiro si ferma sulla traversa. Nella ripresa, complici i cambi e le tante energie spese dal Parma è la Fiorentina a salire in cattedra.

Al 74' un errore di Suzuki permette a Biraghi di calciare una punizione dal limite con il capitano che segna con il suo "Biraggiro" che vale l'1-1. La Fiorentina spinge ma in un contropiede all'82' come detto arriva il doppio giallo per Pongracic e negli ultimi minuti è il Parma ad andare di nuovo vicino al vantaggio con Cyprien. L'ultima occasione viola è sui piedi di Dodo.