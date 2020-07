PAR-FIO 0-2, Bis di Pulgar! Raddoppio su rigore

Al 31’ la Fiorentina si porta sul 2-0 ancora grazie a un calcio di rigore trasformato da Erick Pulgar: punizione battuta dalla squadra viola dal limite dell’area, fallo di mano di Darminan e palla che poi finisce in corner. Abisso però viene richiamato al monitor da Doveri e dopo aver rivisto la mano del terzino ex United assegna la seconda massima punizione in favore della Fiorentina. Dal dischetto, il cileno ex Bologna fa bis: 0-2 alla mezz’ora del primo tempo.