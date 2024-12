PALLADINO, Tra poco i funerali della madre, presenti i viola

FirenzeViola.it

Giornata di dolore e lutto per Raffaele Palladino, che saluterà per l'ultima volta la madre Rosa. Alle 15.30 nella chiesa San Biagio di Mugnano, paese originario della famiglia Palladino, si svolgeranno infatti i funerali dell'amata mamma, scomparsa ieri mattina all'età di 71 anni mentre il figlio era a Bologna per preparare la sfida con i rossoblù.

A Mugnano, dove si è subito recato il tecnico viola lasciando a Stefano Citterio il compito di sostituirlo in panchina contro il Bologna, ci sarà anche una delegazione della Fiorentina con in testa i dirigenti e lo staff tecnico, per stringersi intorno a lui e alla famiglia in un momento di grande dolore.

La squadra oggi non si allenerà, con Luca Ranieri che nel post gara di ieri, facendo le condoglianze pubbliche al tecnico a nome anche dei compagni, in conferenza stampa si è detto dispiaciuto per "non aver strappato almeno un minimo sorriso in questa giornata di dolore portando via dei punti da Bologna".