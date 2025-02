Palladino spiega come sta Kean. E su Folorunsho: "A Verona presa botta su stesso punto in cui presa col Como"

Raffaele Palladino ha fatto il punto sulle condizioni di Moise Kean, dopo il trauma cranico durante la gara con il Verona:"Moise come ben sapete ha avuto un trauma cranico e ovviamente sta meglio ma ha bisogno di riposo. Ci saranno da fare delle valutazioni su di lui ma se ne occuperà il dottore. Speriamo di recuperarlo quanto prima".

Poi ha spiegato anche quelle di Folorunsho, uscito malconcio dalla gara di domenica: "Ha preso una botta alla coscia col Como e nello stesso punto poi anche col Verona. La lingua batte dove il dente duole... Proveremo a recuperarlo".

In casa Fiorentina ovviamente i due si aggiungono ad un lungo elenco come dice lo stesso tecnico, snocciolando le varie difficoltà: "In questo momento abbiamo anche tanti infortunati, comunque vogliamo uscirne" ha sottolineato. E in effetti oltre a Kean e all'incertezza di Folorunsho, sono out Gudmundsson, Colpani e Adli (questi in recupero). In questa gara mancherà anche Richardson squalificato.