NOTIZIE DI FV PALLADINO, PRONTA RIVOLUZIONE TATTICA PER LA SUA FIORENTINA Rivoluzione tattica in casa Fiorentina: Palladino opta per un 3-4-3. Il Corriere Fiorentino svela il cambio modulo deciso con la dirigenza, con una difesa a tre che vedrà Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri come titolari. Cercati rinforzi, con Dossena e Pograncic... Rivoluzione tattica in casa Fiorentina: Palladino opta per un 3-4-3. Il Corriere Fiorentino svela il cambio modulo deciso con la dirigenza, con una difesa a tre che vedrà Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri come titolari. Cercati rinforzi, con Dossena e Pograncic... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi