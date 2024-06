PALLADINO, La Viola senza indugi: presto l'annuncio

© foto di Niccolò Santi

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato alla visita lampo di Raffaele Palladino a Firenze: l'ex tecnico del Monza, ieri a Firenze, ha incontrato i dirigenti viola per parlare di un contratto che lo legherebbe al club di Commisso fino al 2026. Dopo la finale persa ad Atene, la Fiorentina ha rotto gli indugi, trasformando i contatti delle ultime settimane in incontri veri e propri, anche per evitare che altre società possano inserirsi last minute. A questo punto, se l'incontro di ieri è andato nella giusta direzione, è plausibile aspettarsi l'annuncio già nella conferenza che dovrebbe tenersi martedì.

