Palladino in ottica mercato: "La società ha visto chi ha reso tanto o meno: analizzeremo tutto"

vedi letture

A due giorni dalla gara contro il Bologna (in programma domenica allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45) il tecnico viola Raffaele Palladino ha preso la parola in conferenza stampa. Queste le sue parole per quanto riguarda il futuro in ottica mercato: "Per ciò che riguarda il mercato, parleremo con la società a fine mercato. Analizzeremo tutto. La società ha visto chi ha reso tanto o meno.

Dovremo analizzare tutto, la società so che in questo periodo ha lavorato in tal senso. Questi discorsi però sono prematuri da fare: dobbiamo pensare al bene della Fiorentina e rimanere concentrati sulle prossime due gare. Dopo queste gare ci sarà modo di parlare del futuro della Fiorentina".