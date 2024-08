PALLADINO, Focalizzato già sul Parma: ieri al Tardini

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino già focalizzato sulla prima di campionato. Ieri, nella giornata libera concessa alla squadra, dopo aver fatto tappa in Versilia come tanti suoi giocatori per staccare la spina, è andato allo stadio Tardini di Parma a seguire la partita di Coppa Italia tra i ducali, di cui è stato anche calciatore, e il Palermo. La prima avversaria di campionato della Fiorentina sarà proprio la squadra di Pecchia, il 17 agosto alle 18 al Tardini, e di sicuro il tecnico viola ha voluto studiare punti di forza e punti deboli dell'avversaria per non lasciare nulla al caso. Per la cronaca il Parma ha perso pur giocando una buona gara.