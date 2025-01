Palladino e le scelte per Fiorentina-Genoa: "Dobbiamo fare i conti anche col mercato aperto"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, ha fatto il punto sugli infortunati ribadendo come, oltre agli assenti, anche il mercato aperto potrebbe influire sulle scelte per la gara di domenica: "Cataldi è ancora fuori ma abbiamo ancora oggi e domani per recuperarlo, anche se non si è mai allenato con la squadra. Colpani è in campo e sta provando a rientrare, anche se resta border-line. Pablo Marì sta recuperando da un infortunio e dunque non sarà convocato per domenica. Non è una cosa lunga, recupererà in tempo breve.

Non ci sono altri infortunati ma c'è il mercato aperto. In mediana devo essere bravo a intentarmi qualcosa di nuovo. Ho Mandragora o Richardson ma posso anche adattare qualcuno. Nelle difficoltà possiamo tirare fuori il meglio".