Palladino e il ruolo di sotto punta o mezzala per rilanciare Colpani

Questa stagione non è ancora nel segno di Andrea Colpani, voluto fortemente in estate da Raffaele Palladino ma poi rimasto imbrigliato in un ruolo e in un compito difensivo che ne hanno "smorzato" le potenzialità, oltre all'infortunio che recentemente lo ha tenuto fuori qualche gara: "Andrea è un ragazzo molto duttile - ha spiegato Palladino oggi - che può giocare da esterno o sottopunta. Nel 3-5-2 e nel 4-3-3 può fare anche la mezzala. Ha recuperato dall'infortunio che aveva al piede, è a disposizione e vediamo all'occorrenza se parte dalla panchina o dall'inizio".