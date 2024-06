PALLA-DAY, L'ALLENATORE AL VIOLA PARK PER FIRMARE

14.33 - Queste le parole a Radio FirenzeViola del dirigente sportivo Pino Vitale: "Palladino è un giovane con grandi aspettative, ha grande ambizione. Gli avrei fatto il contratto di un anno per capirne i margini di crescita. Se non avesse accettato avrei aspettato. L'allenatore, che è bravo, è stato preso per dare fumo negli occhi alla gente, bisogna cercare di fare di più"

13.59 - In tutto questo è ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento alla conferenza stampa in programma alle ore 15 durante la quale prenderanno la parola i dirigenti viola Daniele Pradè e Alessandro Ferrari per spiegare le intenzioni future della società

13.41 - A metà mattinata è arrivato anche Riccardo Sottil per proseguire la riabilitazione a seguito dell'infortunio alla spalla. Lo ha abbracciato Daniel Niccolini, che ha lasciato per l'ultima volta il Viola Park

13.24 - Al centro sportivo di Bagno a Ripoli sono presenti da circa un'ora e mezza anche Michelangelo Minieri, intermediario della trattativa, e il ds viola Daniele Pradè

13.20 - E' il giorno di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico campano si trova dalle 11 al Viola Park per firmare il contratto che lo legherà ai viola fino al 2026