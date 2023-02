PAIRETTO, Quinto incrocio coi Viola e tante polemiche

Luca Pairetto sarà l'arbitro di Fiorentina-Bologna, match in programma domani alle ore 18 all'Artemio Franchi. Per il torinese si tratta della quarta volta in carriera in cui arbitrerà i Viola e in passato è stato al centro di numerose polemiche. Il primo incrocio tra Fiorentina e Pairetto risale al 19 marzo 2017, quando la squadra gigliata vinse sul campo del Crotone grazie alla rete al 90' di Nikola Kalinic.

Nei due match successivi però l'arbitro della sezione di Nichelino è stato al centro di numerose polemiche, in particolare nella sfida del 24 settembre 2017 tra Fiorentina e Atalanta, nella quale non fischiò un rigore su Gil Dias per fallo di Berisha e uno su Astori per fallo di Spinazzola. Oltre a ciò assegnò un rigore all'Atalanta (poi parato da Sportiello) per fallo su Ilicic (molti dubbi sull'entità del contatto). Il match terminò 1-1, tra le polemiche. Altro episodio discusso, ma corretto da protocollo, fu quello in SPAL-Fiorentina del febbraio 2019, quando venne annullato un gol ai ferraresi (con l'ausilio del Var) per concedere un precedente rigore non ravvisato in favore della Fiorentina. Un episodio di cui si parlò per giorni (1-4 in favore dei Viola il risultato finale).

L'ultimo incrocio risale alla prima giornata della scorsa stagione, in Roma-Fiorentina 1-3. Anche in quell'occasione furono tante le polemiche per il rosso diretto a Dragowski nel primo tempo. Ben 13 invece gli incroci tra il Bologna e Pairetto, con 7 vittorie rossoblù, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima volta, quest’anno, con la vittoria del Bologna a Monza per 2-1.