PAGELLE FV, Vlahovic prende 7. 6,5 ad Amrabat

Fiorentina che pareggia 1-1 con la Juventus al Franchi. Queste le pagelle di Dusan Vlahovic e Sofyan Amrabat, protagonisti della partita:

AMRABAT – L'avvio è positivo con tanto di break prezioso a metà campo e anche qualche contropiede interessante. Resta su buoni ritmi e quando sbaglia, come a metà ripresa, sa come rimediare. La miglior prova in maglia viola, 6,5.

VLAHOVIC – Si butta sul pallone di Ribery, il primo della gara, ma l'uscita del portiere della Juve è all'altezza. Si lamenta per un contatto con Bonucci in area non sanzionato poi quando sul dischetto ci va davvero sfodera un cucchiaio da applausi per il diciassettesimo gol in stagione. Poco servito nel secondo tempo ci prova con una girata centrale. Mister Penalty, 7

