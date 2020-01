ORSATO, Con lui Fio-Gen sempre X. Bilancio...

Sarà Daniele Orsato, arbitro d'esperienza, a dirigere Fiorentina-Genoa sabato pomeriggio. Il fischietto della sezione di Schio conta ben 35 precedenti con la Fiorentina, di cui poco meno della metà sono sconfitte: ben 15. Sicuramente superiori alle vittorie, solo 9, e ai pareggi, ad oggi 11. Durante la stagione attuale, Orsato e i viola si sono incrociati altre due volte: a settembre, per Atalanta-Fiorentina 2-2, e a dicembre, in occasione dell'ultima gara di Montella sulla panchina gigliata, persa 4-1 contro la Roma.

Anche i trascorsi col Genoa non sono dei migliori per il fischietto classe '75: contiamo infatti 12 sconfitte, 10 pareggi e 10 vittorie.

Tra l'altro, in carriera, Orsato è stato protagonista della direzione arbitrale di altre tre sfide tra Fiorentina e Genoa, tutte al Franchi e terminate in pareggio (Fio-Gen 0-0 26/05/19, Fio-Gen 3-3 29/01/17, Fio-Gen 0-0 14/09/14).