ORSATO, Bestia nera dei viola con la Roma. Ora...

Sarà l'espertissimo Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro della sfida di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Roma. Il bilancio del fischietto con i viola, su 34 precedenti, recita 9 vittorie per la squadra gigliata, 11 pareggi e ben 14 sconfitte. Va un po' meglio invece alla formazione giallorossa che su 30 precedenti in cui è stata diretta dall'arbitro veneto ha ottenuto 11 vittorie, 12 pareggi e solo 7 ko. Per Orsato sarà il terzo Fiorentina-Roma diretto in carriera ma nei precedenti due la Viola ha sempre perso: è accaduto la prima volta l'8 dicembre 2013 all'Olimpico (finì 2-1 con la rete di Vargas che non servì ad evitare la sconfitta) e si è ripetuto il 25 ottobre 2015 quando Gervinho e l'ex Salah al Franchi sconfissero la Fiorentina inflissero alla squadra allora allenata da Paulo Sousa il terzo ko stagionale: anche in quella circostanza la sfida finì 2-1 per la Roma, con la rete gigliata in pieno recupero con Babacar. In questa stagione, la truppa di Montella è già stata arbitrata una volta da Orsato, ovvero nel 2-2 di Parma contro l'Atalanta, mentre tra le partite più importanti della passata stagione si ricorda lo 0-0 casalingo con il Genoa alla 38a giornata che permise alla Fiorentina di salvarsi.