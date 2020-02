ORE 20, MERCATO CHIUSO. IL RIEPILOGO VIOLA: COLPI PER OLTRE 80 MILIONI

Ore 20, stop al calciomercato. Si è chiusa una sessione invernale con la Fiorentina scatenata, un colpo dopo l'altro, a suon di milioni. Sono oltre 80 quelli messi sul piatto da Rocco Commisso per rinforzare la squadra viola: investimenti con uno sguardo al futuro (Kouamé, attualmente infortunato, e Amrabat, che arriverà a luglio per questioni regolamentari) e al presente (un colpo per reparto: Igor, Duncan, Agudelo, Cutrone).

L'ultima giornata ha visto i viola piazzare un acquisto dietro l'altro, con quello di Agudelo (prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze) ufficializzato proprio in extremis. In realtà il grosso delle spese - almeno a bilancio - ricadrà sui conti futuri (quelli del prossimo mercato estivo o, per giocatori come Cutrone e Igor addirittura sul mercato estivo 2021), visto che quasi tutti gli arrivi (tranne il marocchino del Verona) sono in prestito con obbligo di riscatto, ma ciò non toglie che la Fiorentina sia stata assoluta protagonista come non accadeva da tempo. In uscita sono stati piazzati alcuni esuberi (Eysseric, Cristoforo), giocatori non integratisi (Pedro), e ceduti in prestito giovani (Ranieri, Zurkowski e Montiel) per fare esperienza.

Questo il riepilogo del mercato invernale 2020 della Fiorentina.

ACQUISTI

Maxi Oliveira (d) (fine prestito, Olimpia)

Medja Nicky Beloko (c) (rientro prestito, Gent)

Patrick Cutrone (a) (prestito biennale con obbligo, Wolverhampton) 18 mln

Christian Kouamé (a) (prestito con obbligo, Genoa) 11 mln + bonus + % rivendita

Igor (d) (prestito biennale con obbligo, Spal) 6 mln

Alfred Duncan (c) (prestito con obbligo, Sassuolo) 15 mln + bonus

Sofyan Amrabat (c) (definitivo, Verona) 20 mln + bonus

Kevin Agudelo (c) (prestito con obbligo in base alle presenze, Verona) 12 mln

TOTALE SPESE: 70 milioni + 12 mln + bonus

CESSIONI

Gilberto (d) (definitivo, Fluminense) 0,08 mln

Michele Cerofolini (p) (prestito, Casertana)

Sebastián Cristoforo (c) (prestito con opzione, Eibar)

Bryan Dabo (c) (prestito, Spal) + diritto riscatto

Jacob Rasmussen (d) (prestito, Erzgebirge Aue)

Pedro (a) (prestito Flamengo) 2 mln + diritto riscatto (14)

Szymon Zurkowski (c) (prestito, Empoli)

Luca Ranieri (d) (prestito, Ascoli)

Sofyan Amrabat (c) (prestito, Verona)

Valentin Eysseric (c) (prestito, Verona)

Cristóbal Montiel Rodríguez (c) (prestito, Vitoria)

Kevin-Prince Boateng (c) (prestito, Besiktas)

*Maxi Oliveira (d) (prestito, Juarez) (da ufficializzare)

TOTALE ENTRATE: 2,08 mln