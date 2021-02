ORE 20, MERCATO CHIUSO. IL RIEPILOGO VIOLA

Ore 20, stop al calciomercato invernale 2021. Una sessione con pochi soldi, molti scambi e numerosi prestiti. Per i viola più cessioni che acquisti, visto Prandelli che - per esplicita scelta - ha preferito sfoltire il gruppo di esuberi e scontenti. La scommessa Kokorin rimpiazza Cutrone, Malcuit sostituisce Lirola, mentre Rosati torna in viola per fare il terzo portiere dietro a Dragowksi e Terracciano. In ottica futura preso il centrocampista Maleh (che però finirà la stagione con la maglia del Venezia) e altri giovani che si aggregheranno alla Primavera (Andonov, Giordani). Restano Eysseric e Montiel, ma il mercato all'estero è ancora aperto. Il saldo economico di mercato è leggermente negativo, ma gli eventuali riscatti di Lirola e Duncan potrebbero portare liquidità importante nelle casse viola per la prossima estate.

Questo il riepilogo del mercato invernale 2021 della Fiorentina.

ACQUISTI

Youssef Maleh (c) (definitivo, Venezia) 0,7 mln + bonus

Aleksandr Kokorin (a) (definitivo, Spartak Mosca) 4,5 mln

Kevin Malcuit (d) (prestito, Napoli) 0 mln

Antonio Rosati (p) (definitivo, Torino)

TOTALE SPESE: 5,2 mln + bonus

CESSIONI

Riccardo Saponara (c) (prestito, Spezia) + ev. risc. 2 mln

Patrick Cutrone (a) (fine prestito, Wolverhampton)

Julian Illanes (d) (prestito, Avellino)

Pol Lirola (d) (prestito, Marsiglia) 0,5 mln + ev. risc 12 mln

Joseph Duncan (c) (prestito, Cagliari) 1 mln + ev. risc. 15 mln

Youssef Maleh (c) (prestito, Venezia)

Christian Dalle Mura (d) (prestito, Reggina)

TOTALE ENTRATE: 1,5 mln + ev. risc. 29 mln