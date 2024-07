ORA COLPANI, POI NZOLA (VERSO IL GENOA)

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora un giorno di riposo poi via alla seconda fase della preparazione estiva. La Fiorentina partirà domani per l’Inghilterra dove sosterrà altre tre amichevoli a cavallo del prossimo week-end, nuovi test più impegnativi che possano confermare le primissime indicazioni emerse al Viola Park. Mentre Palladino si dice soddisfatto del lavoro fin qui svolto è chiaro che l’attesa resta sui movimenti di Pradè.e Goretti e già l’inizio di quesa settimana potrebbe regalare un nuovo volto dal mercato

L’affondo per Colpani - Saranno decisive le prossime 24-48 ore per capire se Andrea Colpani seguirà Palladino nella tratta da Monza a Firenze, ma le sensazioni sono sempre più positive. Galliani gioca ancora a carte coperte, non si sbilancia, ma l’apertura alla formula del prestito legittima le speranze viola e la partita si sposta soprattutto sul fronte del riscatto preteso dai brianzoli. Una via di mezzo è certamente raggiungibile, tanto più se il giocatore ha dato il suo assenso, adesso non resta che attendere sviluppi e - perchè no - accordi definitivi.

Una nuova pretendente per Nzola - Di certo l’arrivo di Colpani va a toccare un reparto, l’attacco, meno sguarnito della linea mediana ma non per questo destinato a rimanere intatto. Mentre su Ikonè, dopo le sirene dal Qatar, non si sono registrati ulteriori interessamenti è per Nzola che potrebbero esserci novità, direttamente da Genova dove il futuro di Retegui resta in bilico. Il nazionale azzurro piace alla Roma e più in generale potrebbe comunque muoversi in questo mercato, se non proprio nell’immediato magari nelle prossime settimane, ed è in quel momento che la piazza ligure potrebbe diventare il miglior approdo per la punta in uscita dalla Fiorentina.