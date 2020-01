ONOFRI A FV, Chiesa condizionato dall'estate

Claudio Onofri, storico ex giocatore del Genoa ora opinionista televisivo, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it, commentando così il rendimento di Federico Chiesa: "Con lui c'è stata anche la problematica di quest'estate: si tratta di cose che però non dovrebbero essere così determinanti per i professionisti. Sono quelle situazioni per cui poi, alle prime prestazioni negative, viene fuori una tendenza a pensare che la testa del giocatore sia altrove. E invece non è così, è qualcosa di inconscio".

LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA!