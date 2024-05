OLY-FIO 1-0, Segna El Kaabi a 4' dalla fine

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Incredibile ad Atene: El Kaabi punisce la Fiorentina sulla prima palla-gol di questi supplementari. Cross dentro a rientrare, il marocchino prende per la prima volta il tempo a Milkenkovic e Quarta e di testa su pallone di Eze anticipa anche Ranieri e batte un incolpevole Terracciano. C'è però il goal check, che è lunghissimo. Alla fine El Kaab non è in fuorigioco, è 1-0 Olympiacos al 119' per una beffa tremenda.