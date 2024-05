OLY-FIO 0-0, Ultimi due cambi: fuori Nico e Biraghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A cavallo tra il primo e secondo tempo supplementare, Vincenzo Italiano toglie due suoi fedelissimi: fuori Biraghi e Nico Gonzalez, apparsi stanchissimi. Spazio per Beltran e Luca Ranieri. Da capire come si posizionerà la difesa, ma Ranieri potrebbe ritornare alle 'origini, giocando come terzino sinistro. Anche Beltran si adatterà da esterno d'attacco sulla sinistra, con Ikoné a destra e Barak centrali nel tridente alle spalle di Nzola.