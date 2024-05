OLY-FIO 0-0, Primo cambio viola: fuori Belotti, dentro Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce, dopo poco meno di un'ora, la partita di Andrea Belotti: il Gallo, che aveva subito un colpo alla testa al 50', lascia il campo al 59' dopo una prestazione incolore, con a referto solo un tiro svirgolato nel primo tempo e poco altro. Dentro M'bala Nzola, che sarà quindi l'unica punta in questo finale di gara. Primo cambio della partita, è Vincenzo Italiano a mischiare per primo le carte, mentre Mendilibar conferma per ora gli undici che hanno iniziato la finale.