OLY-FIO 0-0, Colpo di testa di Milenkovic, fuori di poco

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando all'Opap Arena siamo a metà ripresa, prima occasione della ripresa per la Fiorentina: su corner dalla destra di Arthur, Nikola Milenkovic svetta in terzo tempo e sovrasta tutti. Deviazione aerea in cielo per il numero quattro viola, che imprime potenza ma non precisione, palla che sfila a un metro alla destra del palo difeso di Tsolakis.