ODRIOZOLA, Un viaggio di nozze per la conferma

Alvaro Odriozola è arrivato alla Fiorentina in prestito secco ma settimana dopo settimana, conquistando la fiducia di Italiano e dei tifosi, ha spinto la Fiorentina a trattare con il Real Madrid la sua conferma. Gli spagnoli di fatto hanno già dato il via libera alla partenza del terzino, ma la trattativa dovrà partire praticamente da zero. Questo significa dover partire dalla valutazione che lo stesso Real ha in mente per lui. Si parte da 20 milioni di euro, cifra che la Fiorentina non ha nessuna intenzione di investire ritenendola molto alta. Anche perché l'altra trattativa è legata all'ingaggio del giocatore, che in questo momento è di circa 4 milioni di euro. Fuori mercato per il club viola, visto che sarebbe ben oltre la media degli ingaggi della rosa.

L'altra strada porta a una conferma tramite il rinnovo del prestito, ovviamente completando l'accordo anche con un diritto o obbligo eventualmente. Il Real Madrid vorrebbe monetizzare ma conterà chiaramente anche la volontà dello stesso Odriozola, che attualmente pare in viaggio di nozze con la Fiorentina. Se sarà lui a spingere per restare, anche il secondo prestito potrebbe rendersi possibile. Il Real vorrà ricontrattare anche il pagamento dell'ingaggio che ora è a suo carico per più del 50%, ma anche qui l'intervento di Odriozola potrebbe essere risolutivo. Non è lontano dalla verità dire che la volontà del difensore conterà molto.

I contatti tra la Fiorentina e il Real Madrid sono già iniziati, ma nel frattempo il club viola ha anche avviato una ricerca di un possibile sostituto. Titolare, giovane e probabilmente proveniente dall'estero, più che altro per una questione di costi. In ogni caso la prima scelta resta Odriozola, e lui sembra già aver scelto la Fiorentina. La possibile conquista di un posto in Europa potrebbe aiutare tutti a venirsi incontro, per questo i colloqui decisivi comunque arriveranno a giugno, a giochi fatti.