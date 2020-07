OCCASIONI IN VISTA?

Mancano appena due partite alla conclusione di questo particolare, se non unico, campionato di Serie A. La Fiorentina in questi giorni ha in programma la sfida allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro il Bologna domani sera e la gara a Ferrara contro la SPAL domenica alle 19:30. Queste ultime due gare, vista anche la salvezza matematica ottenuta nelle scorse giornate dagli uomini di mister Beppe Iachini, potrebbero essere delle vere e proprie occasioni per vedere in campo alcuni elementi della rosa che non sono riusciti a ritagliarsi spazio, uno tra tutti: Kevin Agudelo.

Arrivato durante l'ultimo giorno di calciomercato di riparazione dal Genoa, con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a una cifra intorno ai 10 milioni, il classe '98 non è ancora riuscito a poter mostrare le proprie qualità con la maglia viola. Agudelo, infatti, nei suo primi sei mesi nel capoluogo toscano, è sceso in campo in appena due occasioni giocando un numero di minuti velleitario: un minuto contro la Juventus e sette contro il Lecce.

Proprio per questo queste due ultime sfide contro Spal e Bologna possono e devono essere delle occasioni per riuscire anche solo a giudicare il calciatore colombiano e per capire quanto potrà essere realmente utile per la prossima stagione della Fiorentina.