OBIETTIVO 62 PUNTI. QUANTO PUÒ SERVIRE PER ANDARE IN EUROPA

62 punti. È questo l'obiettivo che gli uomini di Italiano devono fissare nelle proprie menti e provare a raggiungere nelle cinque partite di campionato che restano da giocare da qui alla fine. La sconfitta di Salerno è stato un intoppo non da poco nella corsa all'Europa, ma i risultati delle concorrenti hanno reso meno amaro un weekend che ha visto solo l'Atalanta portare a casa 3 punti delle squadre in lotta per un posto in Europa.

Per questo la Fiorentina può guardare ancora con fiducia al futuro, anche se adesso di errori se ne potrà concedere pochi. Sì, ma perché 62 punti? Perché è la cifra che è bastata a tre squadre negli ultimi sei campionati per garantirsi un posto in Europa. L'anno scorso la Roma è andata in Conference League proprio con 62 punti, così come l'anno prima con gli stessi punti è stato il Napoli a conquistarsi l'Europa League.

A quattro (più una) giornate dal termine la Fiorentina è a 56 punti, al pari della Lazio e due punti sotto la Roma (che però, come noto, hanno una partita in più). Udinese, Milan, Roma, Sampdoria e infine Juventus: con due vittorie in queste cinque partite la Fiorentina si garantirebbe una grandissima percentuale di possibilità di giocare in Europa il prossimo anno.

Vediamo nel dettaglio quanti punti sono serviti per andare in Europa gli scorsi anni.

7° posto

2015/16 Milan, 57 punti

2016/17 Inter, 62 punti

2017/18 Atalanta, 60 punti

2018/19 Torino, 63 punti

2019/20 Napoli, 62 punti

2020/21 Roma, 62 punti

2021/22 ?