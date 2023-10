NZOLA, Rimasto a Firenze: con l'Empoli tocca a lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A una settimana dalla ripresa del campionato della Fiorentina, l'ormai abituale sfida per la titolarità del centravanti pende tutta in una direzione: quella di Mbala Nzola. L'angolano è rimasto a Firenze e dopo il successo sul Napoli e il meritato riposo, ha potuto proseguire il lavoro di comprensione dei dettami di Italiano oltre a quello relativo al gioco dei compagni di squadra. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.