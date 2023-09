NZOLA ALLA RICERCA DELLA PRIMA GIOIA IN VIOLA: L'ATALANTA LA SUA VITTIMA PREFERITA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Settimana prossima la Fiorentina affronterà l'Atalanta all'Artemio Franchi con la voglia di ripartire dopo la brutta sconfitta di San Siro. Non sarà facile, perché di fronte a sè ci sarà una squadra reduce da un 3-0 contro il Monza e che non ha di certo voglia di lasciare altri punti per strada dopo la sconfitta della seconda giornata a Frosinone. Italiano sta già facendo dei test in vista di domenica prossima e le assenze dei nazionali come Nico Gonzalez e Beltran, su tutti, lo porteranno a prendere delle decisioni quasi forzate per l'attacco.

Ormai lo sappiamo, il tecnico viola preferisce sempre schierare chi durante la settimana ha dato risposte più convincenti durante gli allenamenti e visto che i nazionali non saranno presenti fino a pochi giorni dalla partita, è verosimile che in attacco si possano vedere sia Ikonè che Nzola. Il primo è a caccia della prima convocazione stagionale e ha sfruttato questa sosta per recuperare al meglio, mentre il secondo è alla ricerca della migliore condizione dopo alcune partite sottotono. In particolare Nzola vuole trovare il primo gol con la Fiorentina e quale occasione migliore se non contro una diretta concorrente davanti ai suoi nuovi tifosi? E pensare che l'Atalanta è proprio la vittima preferita dell'attaccante angolano, con 3 gol segnati in 5 partite. Da sottolineare che contro la Dea ha messo a referto anche due assist, ma ancora manca la vittoria (2 pareggie e 3 sconfitte).

Oltre a ciò, il pareggio dell'Angola di ieri contro il Madagascar ha permesso alla nazionale di Nzola di qualificarsi alla coppa d'Africa, che si giocherà a gennaio. Un messaggio importante per Italiano, che dovrà fare a meno del suo pupillo per almeno 2/3 partite, e che dunque cercherà di tirare fuori il meglio dalla sua punta in questo girone d'andata.