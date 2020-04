NUOVO RINVIO

Adesso che è ufficiale la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio sul nostro Paese spirano venti polemici. Dopo settimane in cui tra i vari ritornelli risuonava anche l'invito a rimandare qualsiasi contrasto, è stato sul fronte europeo che la politica nostrana si è spaccata, con tanto di attacchi e controattacchi avvenuti soltanto nelle ultime ore.

Una dialettica più in linea con il passato, al di là dei vari schieramenti, che sembra almeno avvicinarsi a quella sfida continua che si respira in Lega Calcio. Di certo, oltre alle parole di Conte, ieri sono arrivate anche quelle del Ministro Spadafora che ha spostato l'attenzione sulla ripresa degli allenamenti a inizio maggio.

Un termine temporale distante da quell'ipotesi circolata nei giorni scorsi sui ritiri da sostenere già da metà aprile, o se preferite l'ennesimo rinvio dovuto da contingenze impossibili da prevedere a lunga scadenza.

Chissà che allora, avendo già dato sotto il profilo delle divisioni, i prossimi giorni non possano essere quelli giusti per trovare almeno una prima intesa, quella sugli stipendi. Anche perchè di questo passo, tutti i buoni propositi volti a ripartire nel migliore dei modi, nello sport o nella politica, rischiano di essere spazzati via da una nuova ondata di polemiche e scontri trasversali.