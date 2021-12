NUOVO PARI PER UNA VIOLA BRUTTINA, MA L'ANDATA...È ANDATA BENE!

Se ci si mette anche Tudor, siamo al completo! Dopo le feste inizierà un campionato “speciale”, un intreccio di situazioni e nomi che sentiremo rimbalzare sui vari mezzi di comunicazione, quel mercato di riparazione che arriva per cercare di tamponare le criticità di tante squadre, Fiorentina compresa. E, tanto per fare una battuta simpatica, anche l’allenatore del Verona si accoda ai pretendenti alla mano di Vlahovic chiedendolo come regalo di Natale. Nemmeno quel signore con la barba e il vestito di rosso potrà accontentarlo! Lo spirito dopo l’incontro fra Hellas e Fiorentina pare tranquillo e col clima delle feste, ma a me è un po’ scocciato non avere vinto soprattutto dopo che abbiamo pareggiato col Sassuolo. A forza di sottolineare che non si pareggiava, ne abbiamo fatti due di fila ed entrambi in rimonta.

È sicuramente un buon segno perché tante volte non si riusciva nemmeno a riagguantare gli svantaggi e non vedo preoccupazioni all’orizzonte, ma questa parte finale del girone d’andata mi sarebbe piaciuto finirla col botto ovvero con almeno 2-3 punti in più. Non vorrei che qualcuno pensasse che sto perdendo la memoria, che non mi ricordi che lo scorso anno abbiamo chiuso il campionato a quota 40, ma stare in alto mi piace assai ed è per questo che vorrei “puntellare” la posizione il più possibile. Va però detto, con grande sincerità e col sorriso, che finisce l’andata…e mi pare andata decisamente bene!

Se poi vogliamo aggirare il buonismo natalizio, possiamo analizzare la partita di ieri al Bentegodi iniziando a dire che forse Italiano ha messo in campo una formazione troppo rimaneggiata e la Fiorentina vista è stata proprio "bruttina". La difesa è stata stravolta perché oltre all’assenza prevista di Biraghi sono rimasti fuori anche Quarta e Odriozola e ci si è messo pure il buon Terracciano a farsi trovare fuori posizione sul vantaggio gialloblù; le fasce non hanno inciso per niente e Sottil e Gonzalez sono stati fra i peggiori in campo (senza offesa, ragazzi!) ma fra poco arriva Ikonè a darci manforte; del centrocampo voglio riportare la nota positiva della serata e cioè il ritorno e il gol di Castrovilli, facendogli un grande in bocca al lupo perché possa raggiunge presto i livelli migliori. L’altro centrocampista, Duncan, lo cito come colui che mi ha fatto finire le parolacce nell’occasione del fallito raddoppio. Voglio fare inoltre i migliori auguri a Saponara che ultimamente è proprio sfortunato: entra col Sassuolo e viene richiamato fuori dopo poco per l’espulsione di Biraghi e ieri gli pestano una mano dopo alcuni minuti facendolo uscire subito dal campo.

Infine, c’è Vlahovic che smaniava nel voler superare il record di CR7, che aveva una voglia matta di fare gol, ma non è stato possibile. La foga e la grinta non gli sono mancate, la rete sì ma ciò non toglie che abbia fatto un anno strepitoso e che chiuda il 2021 in testa alla classifica cannonieri con 16 gol. Resta il dilemma di non avere nessuno là davanti che lo possa sostituire alla bisogna o meglio gli possa dare una mano (anche se non credo che il Mister ami giocare con due punte) ma mi auguro che a giorni anche questa mancanza possa essere colmata.

Con tutto questo, resta la piacevole sensazione che ci dà la Fiorentina con questa bella classifica, con un tecnico ambizioso e preparato e con grandi prospettive per il futuro che devono essere sostenute, ora più che mai col mercato alle porte, dalla proprietà. Intanto, con tanto affetto a tutto il mondo viola…Buon Natale e Felice 2022 (ne abbiamo veramente bisogno!)

La Signora in viola