NUOVA MEDIANA ALL'ORIZZONTE? DIPENDE DA ARTHUR E... BELTRAN

In tanti hanno applaudito alla scelta di Vincenzo Italiano di schierare il duo Mandragora-Duncan nel centrocampo che ha sfidato e battuto il Frosinone domenica scorsa al Franchi. Una scelta forte, non tanto per l'esclusione di Arthur che resta ben lontano dal 100%, piuttosto per quella di Maxime Lopez che contro il Lecce non aveva brillato e ha fatto diversi passi indietro nelle gerarchie nelle ultime settimane. L'ex Sassuolo proprio non riesce ad ingranare e dopo cinque mesi a Firenze il tempo sta scadendo, anche se Italiano ha intenzione di puntare di nuovo su di lui visti i tanti impegni che attendono la Fiorentina da qui a fine stagione.

Per ora, però, Lopez si accomoderà in panchina e contro il Bologna il vero ballottaggio lo vivranno Mandragora e Arthur, entrambi regolarmente in gruppo nella giornata di oggi e pronti a scendere in campo nella partita fondamentale di domani. Italiano e il suo staff non hanno ancora sciolto le riserve sulla mediana all'orizzonte, un po' perché l'esperimento con il doppio mancino è piaciuto un po' perché le valutazioni devono essere fatte per forza di cose ad ampio raggio. Il Bologna è una squadra molto fisica, che corre a 100 all'ora e che impone riflessioni che rischiano di essere decisive in una partita destinata ad essere decisa dagli episodi.

Arthur, come detto, non è ancora nella forma ottimale a causa di un problema fisico che si sta portando dietro ormai da tempo, ma sarà decisiva anche la scelta su chi giocherà dietro a Belotti prima punta. Con Beltran in campo dal 1' è probabile che le quotazioni del duo Mandragora-Duncan siano destinate a crescere esponenzialmente, a differenza di un eventuale ritorno di Bonaventura da trequartista: con Jack la Fiorentina può contare su più interdizione e allora potrebbe stare di nuovo ad Arthur. Un ballottaggio che se il brasiliano fosse al massimo probabilmente non ci sarebbe, ma comunque molto attuale: con Maxime Lopez ancora imballato, la crescita di Mandragora stuzzica Italiano anche in vista del Bologna.