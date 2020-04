NUMERI VIOLA: IACHINI MEGLIO DI MONTELLA, VLAHOVIC IL BOMBER

Cosa resta (attualmente) della stagione viola? In attesa di sapere quando (e se) si ripartirà, la stagione 2019/20 della Fiorentina – la prima dell'era Commisso – fa registrare un bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Il 13° posto in campionato è frutto dei 30 punti conquistati in 26 partite, una media di 1,15 a gara che porta i viola a +5 lunghezze sul terz'ultimo posto (condiviso da Genoa e Lecce). Un margine prezioso, ma tutt'altro che rassicurante, se dovesse riprendere il campionato. In Coppa Italia, invece, l'avventura viola si è conclusa ai quarti di finale contro l'Inter, dopo le vittorie contro Monza, Cittadella e Atalanta.

CONFRONTO ALLENATORI

Il cambio in panchina, arrivato durante la sosta natalizia con l'esonero di Montella e l'arrivo di Iachini, in termini numerici è stato sostanzialmente positivo. Con l'ex aeroplanino i viola avevano realizzato 17 punti in 17 partite (media 1,00), frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte (a cui bisogna aggiungere le due vittorie in coppa Italia contro però squadre di categoria inferiore). Con Iachini in panchina, invece, la Fiorentina ha conquistato 13 punti in 9 gare di campionato (media 1,44), grazie a 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In classifica i viola sono passati dal 15° al 13° posto.

PRESENZE

I giocatori più impiegati in stagione sono Nikola Milenkovic ed Erik Pulgar, presenti 29 volte su 30 gare stagionali. Il serbo ha però più minutaggio: 2610' giocati, non essendo mai stato sostituito e avendo saltato (per squalifica) solo la gara con la Juventus. Se consideriamo solo il campionato, invece, Dragowski (26 presenze e 2340' giocati) non ha saltato neanche un minuto: come lui, in serie A, solo Berisha (Spal) e Sabelli (Brescia). In tutto sono 31 i giocatori che hanno collezionato almeno un'apparizione in campo in maglia viola: fra questi anche Montiel (1 presenza e 2 assist nella gara di coppa Italia col Monza) e Agudelo.

RENDIMENTO

Tredici sono i giocatori ad essere andati a segno. Il goleador stagionale è Dusan Vlahovic, con 8 gol segnati (6 in campionato e 2 in coppa Italia), davanti a Federico Chiesa con 7 (di cui 6 in campionato e 1 in coppa). Poi ecco Pulgar (4 gol), quindi Benassi, Castrovilli e Milenkovic (3). L'attaccante serbo classe 2000 ha anche la miglior media-gol stagionale: 1 rete ogni 182 minuti.

Altre statistiche (relative al campionato): Chiesa è il giocatore viola che va di più al tiro (totale 54, di cui 34 in porta e 20 fuori); Pezzella vanta più recuperi (310) davanti a Milenkovic (298); Pulgar è lo stakanovista (media di 11,55 km percorsi); Castrovilli il giocatore che ha subito più falli (67): in serie A solo Belotti ne ha subiti di più (69).