NUMERI, In mediana poco filtro: ok solo Ghezzal

Tra le statistiche relative alla gara tra Lazio e Fiorentina, balza all'occhio quella dei recuperi: 23 Parolo, 13 Milinkovic Savic, 11 Ghezzal, 10 Milenkovic e 9 Acerbi e Ceccherini. 36 recuperi biancocelesti sono insomma ad opera dei centrocampisti, 9 di un centrale difensivo mentre per la Fiorentina i numeri (comunque più bassi vista la prestazione di Parolo al di sopra della media) dicono che i palloni arrivano fino alla linea difensiva dove Milenkovic e Ceccherini hanno fatto gli straordinari, pur in una partita ben giocata dai viola. Insomma, a parte la mossa a sorpresa Ghezzal, a centrocampo non c'è molto filtro. A Roma ha giocato Badelj, lontano parente però di quello che i tifosi viola erano abituati a vedere, con Castrovilli da sfruttare più negli inserimenti e nella costruzione che nel fermare il gioco avversario. L'unico insomma che all'Olimpico si è salvato in questa statistica è Ghezzal, neanche centrocampista di ruolo, autore invece di una ottima gara con (numeri della Lega alla mano) 1 tiro in porta, due occasioni da gol (tra cui la traversa) e, appunto, 11 recuperi, oltre a 3 falli commessi. Vedremo se contro il Sassuolo Iachini riproporrà il franco-algerino o rispolvererà Duncan che era uscito malconcio dalla gara con il Brescia e dunque solo in panchina a Roma; contro la sua ex squadra servirà la sua grinta a centrocampo, quella però mostrata nelle sue prime apparizioni in viola (e non alla ripresa).