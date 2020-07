NUMERI E FUTURO DELLA DIFESA VIOLA

"L'attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite”. Un vecchio adagio che si usa soprattutto in Nord America si applica perfettamente alla filosofia di Beppe Iachini nella sua esperienza alla Fiorentina. Anche perché i risultati fin qui gli hanno dato ragione: Rocco Commisso dopo il pareggio portato a casa una settimana fa contro l'Inter ha sottolineato come la squadra viola da quando c'è Iachini abbia alzato il proprio livello.

Ma quali sono i numeri dopo il lock-down?

A Roma come in altre occasioni sono stati i calci di rigore a punire le prove difensive dei gigliati. Comprendendo la rovinosa caduta di Sassuolo (1-3), in 10 partite giocate dopo il lock-down la Fiorentina ha subito 11 gol, di cui 6 su rigore. Segno che senza penalty segnare ai viola è diventato piuttosto difficile, anche se non impossibile. Gol subiti su 11 tiri concessi in media agli attacchi avversari (fonte: WyScout).

In tutto questo Milenkovic, Pezzella e Caceres nelle ultime uscite sono apparsi in un ottimo stato di forma. Proprio loro il cui futuro è sempre in bilico tra la permanenza in viola e un addio ad una squadra di cui sono diventate colonne. Per Milenkovic si fanno sempre più insistenti le voci di un Ramadani in cerca di cessione, Pezzella rischia di essere accantonato per cercare un centrale che sia più veloce con i piedi e per Caceres - vicino comunque al rinnovo - ancora manca l'annuncio del prolungamento di contratto. Con Igor che per adesso sta in panchina ma vuole giocarsi le sue chance in vista della prossima stagione.

Il presente ed il futuro della Fiorentina dunque passano dalle decisioni dei suoi difensori: in campo come nel calciomercato.