Lo ha sottolineato sin da subito, Cesare Prandelli, il fatto di essere emotivamente coinvolto dal momento del suo ritorno sulla panchina del Franchi. E non per conquistare il cuore di nessuno (anche perché ne ha già conquistati molti tempo addietro), ma perché lo scorso 10 novembre, durante la sua presentazione, si è parlato immediatamente di questo. Attaccamento alla maglia, ai colori, alla città, senso di appartenenza. Per il tecnico viola risvegliare o far nascere questi sentimenti negli animi dei calciatori viola era una missione da portare a termine. Occorreva colmare un vuoto sino a quel momento mai riempito, spiegare a calciatori che mai avevano assaporato la città di Firenze e la sua gente allo stadio, che giocare sotto la Fiesole non è un privilegio per tutti. Non è detto che ci sia già riuscito, anche perché il suo percorso finora non è stato affatto entusiasmante, ma in compenso i quattro gol segnati a Benevento hanno portato a Firenze, oltre al freddo polare di questi ultimi giorni, un’aria di velato ottimismo. E ciò lo si deduce dalle parole del tecnico, malgrado le difficoltà che si presenteranno da qui alla fine del campionato in ottica salvezza: “Ogni decisione è un peso, ma devo farlo diventare un peso positivo”.

Se davvero la Fiorentina ha bisogno di vincere con le big, la partita di domani sera può, per molti aspetti, essere quella finora più conveniente per provarci. Il Milan arriva da una pesante eliminazione in Europa League. Sì, Ibra giocherà titolare, come confermato da Stefano Pioli, ma i rossoneri dovranno scontare la stanchezza della Coppa, una probabile botta psicologica più forte del normale e una rosa che continua a essere falcidiata dagli infortuni. E allora, se la gara del Vigorito rappresentava per la Fiorentina un determinante crocevia, quella di domani al Franchi sancirà se la nuda e cruda stanchezza accumulata da Prandelli per rinvigorire un gruppo e plasmarlo per un futuro migliore, sia stata davvero produttiva o tragicamente vana.