NOVITÀ, Si allarga la famiglia di FV: Giorgetti nuovo opinionista

Una nuova voce e una nuova firma nella famiglia di Firenzeviola. Dai prossimi giorni, sulle pagine di Firenzeviola.it e nelle dirette di Radio FirenzeViola, si aggiungeranno alla nostra offerta i pezzi e gli spunti di Angelo Giorgetti.

Angelo entra a far parte della nostra squadra di opinionisti ed è per noi una grande soddisfazione poter ospitare uno dei giornalisti più attenti delle vicende viola. Un punto di vista importante sul mondo Fiorentina da parte di chi lo ha raccontato per anni sulle pagine de La Nazione con acume, precisione e la giusta ironia che il calcio merita.



Benvenuto ad Angelo in una realtà e in una struttura che anche grazie a lui diventerà ogni giorno più autorevole.