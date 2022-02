NOVELLINO A FV, Flachi, che bello. Su Italiano e DV...

Presente in tribuna allo stadio di Signa a seguire il ritorno in campo del suo storico ex giocatore Francesco Flachi, l'ex allenatore tra le altre di Samp e Modena Walter Novellino ha parlato a Firenzeviola.it. Ecco le sue parole: "Per uno che sembrava in galera oggi è un giorno molto bello: Francesco ha pagato troppo, per aver fatto chissà che... la cosa più bella adesso è vederlo sereno. Questo posto lo aiuterà a trovare quello che cerca. Adesso ha la libertà che per tanto tempo ha ricercato. La cosa più bella è vederlo contento, così come i tifosi del Signa che hanno urlato il suo nome... gli auguro di poter un giorno fare l'allenatore".

Che pensa dell'addio di Vlahovic alla Fiorentina?

"La volontà del ragazzo è stata fondamentale... non credo che Commisso infatti lo avrebbe ceduto. Per me ormai le società spesso sono ricattate da certe situazioni. La Juventus ha fatto un grande colpo, va detto".

Crede che i viola potranno lottare per l'Europa?

"Intanto dobbiamo fare i complimenti a Italiano per il lavoro che sta facendo. Nessuno lo ha mai detto, ma la forza della sua squadra è la difesa alta: il suo 4-3-3 mi piace molto".

Che pensa del ritorno di Italiano a La Spezia?

"I fischi che gli verranno rivolti saranno d'amore: lui lì ha fatto tante cose. Ha fatto una scelta, Firenze non è certo una piccola piazza. Un po' come i fischi che riceverà Vlahovic quando tornerà a Firenze".