NOTIZIE AGRODOLCI VERSO FROSINONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono due le notizie che nelle ultime ore hanno catturato tutta l’attenzione del mondo Fiorentina. La rottura del legamento crociato di Dodò e l’imminente rinnovo di contratto di Nico Gonzalez.

La prima, triste, ha reso meno dolce la vittoria di Udine, sottraendo a Italiano uno dei protagonisti della passata stagione. Il brasiliano resterà ai box almeno per sei mesi, la sua stagione rischia di essere già conclusa e sulla fascia destra c’è ora una casella vuota. A riempirla dovrebbe essere Michael Kayode, esterno classe 2004 ormai conosciuto ai più. Come ulteriori carte da giocarsi, il tecnico valuterà ancora il passaggio alla linea a cinque (come accaduto in Friuli) o l’adattamento di un altro difensore, nell’attesa - purtroppo ancora lunga - che Niccolò Pierozzi torni arruolabile. Anche perché, ad ora, la dirigenza di Commisso non è orientata a sondare il mercato dei calciatori senza squadra.

La seconda, felice, è il prolungamento dell’argentino con la Fiorentina. L'annuncio è previsto in giornata, con l’ex Stoccarda che allunga il suo accordo in viola fino al 2028 guadagnando più di 3 milioni l’anno, bonus compresi. Gonzalez, ad oggi l’uomo più decisivo di Italiano assieme a Bonaventura, sta tentando il recupero per la gara di Frosinone, dove i viola arriveranno da terzo miglior attacco del campionato con ben 11 reti in 5 partite. Tutte senza l’apporto delle prime punte, cosa che lascia ben sperare per il futuro. I ciociari però sono stati fin qui la più piacevole rivelazione della Serie A assieme al Lecce, distano solo due punti dalla Fiorentina e in casa propria hanno raccolto punti pesanti, battendo anche l’Atalanta e perdendo solo col Napoli.

D'altra parte però, i viola hanno registrato il loro miglior avvio con Italiano al timone (10 punti, mai fatti nei due anni precedenti) e il terzo in generale nell’era dei tre punti a vittoria (meglio avevano fatto solo nel 1998/99 e nel 2015/16, con 12 punti in 5 gare). Non c’è motivo per non presentarsi allo Stirpe con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino sorridendo, cercando un altro successo.