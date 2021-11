Davanti di tre punti in classifica e certamente più su nel morale nonostante la Juve abbia ritrovato il passo in Champions League. Fa un certo effetto osservare come si approccia alla prossima trasferta la Fiorentina, sfida inevitabilmente diversa dalle altre e destinata a precedere la terza sosta stagionale. Archiviato il passo falso di Venezia gli uomini di Italiano sono chiamati a far tesoro delle sconfitte con le cosiddette “big”, provando a invertire la tendenza al cospetto di quella che resta una delle squadre più attrezzate d’Italia.

Sotto questo profilo l’impianto di gioco predisposto da Italiano sembra essere la miglior garanzia, anche in casa di una squadra chiamata a reagire come quella di Allegri. C’è da attendersi la solita Fiorentina che ha colpito favorevolmente un po’ tutti in questo avvio di stagione, rapida e aggressiva come vuole il suo allenatore e i cui meccanismi, soprattutto a centrocampo, sembrano cominciare a funzionare a dovere. In attesa del rientro di Pulgar lo stesso Torreira ha dato buoni segnali di crescita.

Insomma a qualche giorno dalla dodicesima tappa stagionale i viola sembrano tenere bene nonostante tutto. Nonostante le voci e gli scenari che quotidianamente coinvolgono Vlahovic, nonostante un’avversaria da affrontare che anche per il serbo sembra voler mettersi in coda, e anche nonostante un’assenza pesante come quella di Nico Gonzalez. Pur dovendo affrontare imprevisti lungo il percorso la Fiorentina di Italiano continua a crescere, e forse anche per questo si presenta all’esame di sabato con legittime speranze di fare bene.