NICO ASSENTE INGIUSTIFICATO. MILENKOVIC IL MIGLIORE. I CAMBI NON PREMIANO ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Bravo subito a distendersi su Podence mandando la palla in angolo. Reattivo e coraggioso anche quando col pugno neutralizza un potenziale pericolo andando anche a scontrarsi con El Kaabi. Determinante anche su Jovetic nel primo tempo supplementare. Non può nulla sul gol partita. 7

DODO - Inizia timido, poi prende le distanze su Podence e inizia una vera e propria lotta col numero 56 che è costretto anche a prendere un giallo per arginarlo. Tra i migliori e comunque tra i più propositivi. 6,5

MILENKOVIC - Bravo nel primo tempo a contenere El Kaabi, anticipandolo costantemente e tenendolo lontano dalla porta di Terracciano. Fino a che lui ha marcato El Kaabi non ci sono stati problemi, la prima volta che l'ha lasciato a un compagno, è arrivato il gol. Migliore in campo. 7

QUARTA - Solita alternanza di interventi rudi con qualche "bischerata" a centrocampo. È lui a guidare il gioco dalle retrovie anche se non è sempre preciso e purtroppo nemmeno pericoloso in avanti. 6

BIRAGHI - Nonostante non sembri avere il passo della grandi serate, riesce ogni tanto a rendersi pericoloso, soprattutto quando invitato al cross dai centrocampisti. Viene sostituito, sfinito, dopo il primo tempo supplementare. 5,5

Dal 105' RANIERI - Il suo ingresso in campo, come quello di Igor un anno fa, è stato nefasto. Un errore su El Kaabi e la Fiorentina torna a casa senza coppa. 4

ARTHUR - Perde due palloni sanguinosi a centrocampo per eccesso di sicurezza, errori che un giocatore della sua esperienza non può commettere. Non entra mai veramente in partita anche se dopo il suo cambio la Viola si spegne. 5,5

Dal 74' DUNCAN - Entra per dare maggiore sostanza ma con lui finisce anche il palleggio a centrocampo. 5

MANDRAGORA - Si limita a combattere e a mantenere il possesso palla, in fase offensiva non sembra deciso come in altre occasioni. Resta in campo fino alla fine, dando tutto, ma non è bastato. 6

NICO GONZALEZ - Quando si accende è evidente che possa far male agli avversari, peccato che ci riesca solo in un'occasione a inizio primo tempo. Invisibile per tutta la partita e sostituito per disperazione. Un fantasma nella notte di Atene. 4

Dal 105' BELTRAN - Nessun tipo di apporto positivo. 5

BONAVENTURA - Galleggia tra le linee, ci prova e ci riprova, però ha sul "groppone" due occasioni abbastanza clamorose che sfrutta malissimo. Sente la tensione ma sprona i compagni a dare il massimo ogni volta che ne ha la possibilità. Esce perché non ha più benzina, come tanti compagni. 6

Dall'82 BARAK - Nei primi 20 minuti disputati non riesce a dare sostanza, niente nemmeno successivamente. Un altro cambio gettato al vento. 5

KOUAME - Si mangia un bel gol al 5' quando non impatta il cross di Nico a pochi passi dalla porta dell'Olympiacos. Ha un'occasione clamorosa nella ripresa che però non riesce a sfruttare. Somiglia molto al gol sbagliato da Mandragora a Praga. 6

Dall'82' IKONE - Si sveglia dopo il gol dell'Olympiacos. Impossibile giudicarlo se non gravemente insufficiente. 4,5

BELOTTI - Lottatore a tutto fronte offensivo ma il problema resta sempre lo stesso, in zona gol non incide mai. 5,5

Dal 59' NZOLA - Entra bene, poi si spegne mangiato dalla difesa avversaria. 5,5

VINCENZO ITALIANO - Perde la seconda finale consecutiva. Con lo stesso cambio dello scorso anno, ovvero inserendo un difensore mancino nelle fasi finali della partita. Aveva preparato la sfida con l'idea di segnare nel primo tempo, anche perché sapeva che i suoi non avevano la benzina necessaria per arrivare così lontano nel tempo di gioco. E purtroppo così è stato. All'ultimo tuffo, come a Praga. L'esperienza evidentemente non ha pagato come avrebbe dovuto. E questo è un addio talmente amaro da essere praticamente impossibile da ingerire. E i cambi, giusto sottolinearlo, non hanno altro che peggiorato una Viola già poco brillante. 5,5