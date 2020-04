NICCHI A FV, Auspicio è quello di finire la stagione

Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi, intervistato ieri da FirenzeViola.it, ha detto la sua in merito alla possibile ripartenza del campionato: "Sono prima di tutto dell'idea che si debbano seguire gli accadimenti giorno dopo giorno. Detto questo, è ovvio che tutti auspichiamo che si possa riprendere a giocare quanto prima, sia per motivi di organizzazione ed economia, sia per trasmettere un po' di fiducia e leggerezza nelle persone che vivono come noi momenti terribili. Speriamo pertanto che il calcio sia una delle aziende che riaprirà presto i battenti: noi dobbiamo farci trovare pronti".

