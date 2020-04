NEW YORK, Anche il VC raccoglie fondi anti-Covid

Firenze e New York, così distanti e così vicini. Questo il messaggio pubblicato qualche giorno fa dalla Fiorentina sulla raccolta fondi Forza&Cuore, ormai lanciata verso quota 800mila euro grazie anche a sostanziose donazioni arrivate dalla Grande Mela. E ora che lo stato americano versa anch'esso in condizioni di criticità, ecco che si mette nuovamente in moto la macchina della solidarietà, grazie alla spinta anche di una rappresentanza fiorentina del luogo, il Viola Club New York. Al pari di tante altre associazioni del tifo organizzato di NY, infatti, è stata istituita una raccolta fondi intitolata "New York Kicks Coronavirus", che tra le altre cose vanta la presenza di numerosi gruppi italiani: oltre ai viola partecipano infatti anche sostenitori juventini, milanisti, romanisti, laziali, napoletani, sampdoriani e genoani. QUI trovate link per la raccolta, di seguito flyer e video dell'iniziativa.