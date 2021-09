NAZIONALI, Tutti i viola impegnati stasera

Non solo l'Italia di Mancini e dei viola Castrovilli e Biraghi (stadio Franchi, 20.45 contro la Bulgaria), perché stasera scenderanno in campo tutti gli altri giocatori della Fiorentina con le rispettive selezioni in gare valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. La Serbia invece come noto ha giocato e vinto ieri sera in amichevole contro il Qatar (Nastasic capitano, Vlahovic assist e gol, Milenkovic gol).

Castrovilli e Biraghi in Italia-Bulgaria alle ore 20.45

Dragowski in Polonia - Albania alle ore 20.45

Maleh e Amrabat in Marocco-Sudan alle ore 21

Quarta e Gonzalez in Venezuela-Argentina alle ore 2

Pulgar in Cile-Brasile alle ore 3